Lewis Hamilton é discreto com a sua vida amorosa mas a entrada no hotel onde está hospedada Janet Guzman não escapou ao jornal ‘The Sun’. O campeão mundial de Fórmula 1 foi visto com a modelo e estrela do Only Fans, plataforma de conteúdo adulto, após o evento de recolha de fundos do Metropolitan Museum of Modern Art de Nova Iorque.