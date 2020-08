Sérgio Conceição viveu uma montanha-russa de sentimentos na final da Taça de Portugal. O treinador foi expulso ainda na primeira parte e perdeu mesmo as estribeiras com o 4.º árbitro Manuel Mota. Depois, com o triunfo (1-2) do FC Porto sobre o Benfica, não aguentou as lágrimas, abraçado aos seus jogadores. E quando era hora de levantar o troféu, chamou Iker Casillas para fazê-lo.