Depois de ter participado na Copa América ao serviço do Brasil, Éder Militão está por estes dias de férias e já partilhou imagens com a sua mais recente conquista: Karoline Lima. Poucas semanas depois de ter colocado fim ao namoro que mantinha com Larissa Maurina, o jogador do Real Madrid já não esconde a relação com a influencer que esteve envolvida com Neymar... [Fotos Instagram Karoline Lima]