A nova 'moda' dos craques do futebol: cabelo rapado em período de quarentena

Com os campeonatos parados, e sem possibilidade de recorrerem aos seus cabeleireiros pessoais, vários jogadores de futebol aderiram a uma nova moda, aparecendo nas redes sociais com umas belas... 'carecadas'. Quem será o próximo a aderir à moda? Dos casos acima, refira-se, há a destacar o de Ángel Correa, que rapou o seu cabelo num gesto de solidariedade para com a sua mãe