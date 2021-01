A portuguesa que deu nas vistas no Brasil está de volta

A atriz Catarina Gouveia tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com muitas fotografias das suas férias no Brasil - à semelhança do que tem feito nas suas viagens - e está prestes a regressar a Portugal, não sem antes ouvir bons conselhos dos fãs: "É melhor vestires qualquer coisinha... Aconselho caxemira, alpaca, ou merino", apontam por causa do frio [Fotos Instagram Catarina Gouveia]