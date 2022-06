A postos para o duelo ibérico: Seleção Nacional faz passeio em Sevilha antes do jogo com a Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Seleção Nacional já está em Sevilha - onde hoje, pelas 19h45, defronta a Espanha na 1.ª jornada da terceira edição da Liga das Nações -, e esta manhã os jogadores realizaram o passeio de ativação nas imediações do hotel onde estão instalados. O jogo, recorde-se, terá lugar no Estádio Benito Villamarin, casa do Betis. (Imagens: FPF)