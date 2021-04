A primeira foto de Tiger Woods após o grave acidente que sofreu

Precisamente dois meses depois do grave acidente de viação que sofreu, Tiger Woods reapareceu nas redes sociais, partilhando uma foto sua sorridente, ainda que de canadianas e com sequelas visíveis, ao lado do seu cão. "O meu campo está a avançar mais rápido do que eu. Mas é bom ter o mais fiel dos parceiros de recuperação, o melhor amigo do homem", escreveu Woods na sua publicação.