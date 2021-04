Após ter visto o primeiro cartão numa falta sobre Gaitán, Gonçalo Inácio foi novamente advertido com o amarelo por Artur Soares Dias, após falta sobre Galeno. O Sporting ficou reduzido a 10 aos 18 minutos e o treinador do Sporting, que devido a castigo não está no banco, reagiu assim. Veja aqui o momento.