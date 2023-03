A reação do adversário de Cristiano Ronaldo ao ver placa com... 12 minutos de descontos

O último classificado Al Batin estava a vencer (1-0) o Al Nassr de Cristiano Ronaldo quando, ao minuto 90, o quarto árbitro mostrou o placa com 12 minutos de descontos. O tempo adicional dado pela equipa de arbitragem despertou uma reação irónica no treinador da equipa forasteira que foi captada pela transmissão televisiva do encontro. A verdade é que até ao apito final o Al Nassr viria a dar a volta ao resultado, vencendo o jogo por 3-1, com golos aos 90'+3, 90'+12 e 90'+15. [Frames: Sport TV]