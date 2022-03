A 'ring girl' que desafiou Vladimir Putin para uma luta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Chama-se Jiselle Arianne, é 'ring girl' na Bally Sports e este fim de semana ganhou destaque internacional por ter 'desafiado' Vladimir Putin para uma luta. O desafio foi lançado numa entrevista a um evento de boxe realizado em Orlando, quando foi questionada sobre quem gostaria de enfrentar num eventual combate. "É uma boa pergunta e há várias opções. Mas neste momento iria para o Putin. E seria bem agressiva", avisou a 'ring girl', que neste duelo imaginário teria de ter em atenção as qualidades já reconhecidas do líder russo para as artes marciais.