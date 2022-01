Hoje são 11 Gentos em campo Descansa em Paz, Lenda #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/30eujoduxJ — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 23, 2022

O Real Madrid fez este domingo uma sentida homenagem a Paco Gento, antigo extremo dos merengues e presidente honorário do clube, que morreu na terça-feira, aos 88 anos. Minutos antes do arranque da partida frente ao Elche, os jogadores do Real Madrid entraram em campo com o nome da lenda do clube e o mítico '11' nas costas e posaram para uma foto juntamente com todos os troféus conquistado pelo antiga figura dos merengues no relvado. [: Movistar+;: Reuters]