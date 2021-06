A imprensa internacional 'rendeu-se' a Cristiano Ronaldo, após o triunfo de Portugal diante da Hungria por 3-0 , num encontro em que CR7 se tornou no primeiro jogador a competir em cinco Campeonatos da Europa e ainda apontou dois golos que o deixaram como melhor marcador da história dos Europeus. De entre os destaques a esses mesmos feitos, o 'AS' diz mesmo que o português "sobreviveu ao inferno", os alemães do 'Bild' enaltecem que, apesar da idade, Ronaldo continua a centrar atenções, enquanto os argentinos do 'Olé' descrevem-no como "uma lenda" sempre à procura de quebrar recordes.