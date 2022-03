Apesar de ser uma das poucas equipas que mantém o polémico patrocínio da Gazprom nas camisolas e ter das falanges de apoio conhecidas pela sua tendência para a 'confusão', o Estrela Vermelha foi notícia esta quinta-feira pelo apelo à paz feito pela sua entusiasta falange de apoio.



Aconteceu à margem do duelo com o Rangers, da Liga Europa, na qual a claque dos sérvios decidiu estender seis tarjas, cinco com um historial dos conflitos bélicos que marcaram o Mundo nos últimos anos (depois da Segunda Guerra Mundial) e um último com um apelo: "O que queremos dizer é vamos dar uma chance à paz". (Fotos: Reuters e Getty Images)