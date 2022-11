A vitória portuguesa vista pelo Mundo: o recorde de Ronaldo, Messi à espreita e... a celebração copiada

Vários sites internacionais deram destaque à vitória portuguesa na estreia no Mundial'2022, sobre o Gana. Cristiano Ronaldo é um dos nomes mais citados, por ter aberto a contagem mas também por ter sido "histórico", como garante o jornal 'Marca'. O capitão da Seleção Nacional fez golo no Qatar, o que representa a quinta prova maior de seleções em que marca. No caso do diário argentino 'Olé', o destaque foi para o aparecimento de Messi, na foto, quando Ronaldo festeja. Já o inglês 'The Sun', mencionou o facto de Ronaldo ter ficado chateado quando ocorreu o 3-2, já perto do fim, com... o adversário a copiar-lhe o festejo