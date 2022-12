Aboubakar esteve no Olival em dia de "reencontros especiais" no FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto, esteve esta terça-feira no Olival, num dia que os dragões assinalaram como sendo de "reencontros especiais". Para além da presença do camaronês, que trouxe muitos sorrisos à sessão da equipa de Sérgio Conceição, o dia ficou também marcado pelo regresso de Grujic - o último dos já eliminados mundialistas dos azuis e brancos - aos treinos. (Imagens: FC Porto)