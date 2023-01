Abraços e muitos sorrisos: as melhores imagens da festa no final do Dakar

Terminou este domingo a 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno. O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) venceu pela quinta vez a competição dos carros, à frente do francês Sébastien Loeb (BRX) e do brasileiro Lucas Moraes (Toyota). Nas motas, foi o argentino Kevin Benavides (KTM) que levou a melhor. Confira as melhores imagens da festa.(Imagens: Reuters, Action Images)