«Acorda, Abel»: adeptos do Palmeiras revoltados com nova derrota

O Palmeiras perdeu na sexta-feira em casa com o São Paulo por 1-0, em jogo da quinta jornada do Campeonato Paulista. Num jogo em que Abel Ferreira fez várias poupanças na equipa do Palmeiras, o único golo da partida foi marcado pelo avançado Pablo, aos 62 minutos. Horas depois os muros do Allianz Parque apareceram vandalizados. Entre críticas à direção e pedidos de reforços, o treinador português foi também visado.