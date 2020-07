Ainda com o desentendimento de Moreira de Cónegos fresco na memória de todos , Marcos Acuña e Jovane Cabral voltaram esta sexta-feira a partilhar posição na equipa titular do Sporting e protagonizaram até uma conversa a dois pouco depois de mais um golo do avançado português. (Fotos: Paulo Calado)

