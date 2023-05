Adán protesta golo que daria empate ao Marítimo frente ao Sporting e é expulso nos minutos finais

Os instantes finais do Sporting-Marítimo (2-1) ficaram marcados pela expulsão de Adán, que ficará de fora do duelo entre os leões e o Benfica do próximo fim de semana. O guarda-redes dos verde e brancos protestou (e muito) quando os insulares fizeram o segundo golo - que acabou por ser anulado - e o árbitro Tiago Martins não hesitou, dando ordem de saída ao espanhol. (: Paulo Calado)