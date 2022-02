Adeptos da Lazio aplaudem Sérgio Conceição e treinador do FC Porto emociona-se

Após o apito final na partida (2-2), e já sem mais ninguém no relvado, Sérgio Conceição foi até à Curva da Lazio agradecer e recebeu muitos aplausos dos adeptos laziale, que não esquecem o passado do treinador no clube. Conceição ficou mesmo emocionado com a homenagem. Depois, como se pode ver neste vídeo que Record publicou , percorreu todo o relvado e foi até à curva onde estavam os adeptos portistas, que também deixaram muitas palmas e cânticos ao técnico.