Adeptos do Al Nassr já têm bandeira para Otávio

Otávio, internacional português que reforçou o Al Nassr neste mercado proveniente do FC Porto, não demorou muito tempo até receber uma prenda dos adeptos do clube de Riade (Arábia Saudita). Na última terça-feira (ontem), no duelo contra o Al Shabab, foi possível ver uma bandeira com o rosto do médio luso-brasileiro ser erguida nas bancadas do estádio Al-Awwal Park. [Imagens: Roshn Saudi League]