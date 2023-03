Adeptos do Bayern visam PSG e não só: «O nosso talhante cortou o longo braço do Qatar»

Duas tarjas gigantes surgiram no Allianz Arena, durante a realização do Bayern Munique-Paris Saint-Germain . Os adeptos bávaros quiseram passar duas mensagens claras. A primeira, foi voltada para o adversário e o financiamento do mesmo. "O nosso talhante cortou o longo braço do Qatar", pôde ler-se, em alusão a Uli Hoeness, antigo presidente do Bayern, filho de um talhante. A segunda mensagem teve que ver com a proibição da venda de bilhetes aos fãs do Eintracht Frankfurt por parte do governo italiano para o embate com o Nápoles. "Sem castigos para os fãs! Piantedosi homem de merda", leu-se na tarja dedicada ao Ministro italiano do Interior. [Imagens: Reuters]