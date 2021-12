Adeptos do FC Porto entregam fardo de palha na sede da Liga

Dois adeptos do FC Porto entraram na sede da Liga Portugal, esta terça-feira, dia de AG extraordinária , para entregar um fardo de palha dirigido à direção da Liga. O presente teve direito a dedicatória, com um bilhete com o seguinte texto: "Oferta de Natal dos adeptos do FC Porto pelo excelente trabalho realizado por vossas excelências, Pedro Proença e respetivos membros da direção a da Liga de Futebol profissional. Ou não. Boa consoada. É tudo para comer. Não deixem de existir", pode ler-se