O FC Porto defronta esta quarta-feira (20 horas) o Inter na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e, esta manhã, no centro de Milão, já se fazia a festa em português com os adeptos dos azuis e brancos e amena confraternização com os rivais italianos [Fotos Record]