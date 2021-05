Adeptos do Manchester United em fúria protestam junto ao hotel e invadem relvado de Old Trafford

Um grupo de adeptos do Manchester United protestou junto ao Hotel Lwry, onde a equipa estava concentrada antes do jogo diante do Liverpool e acendeu tochas no local em protesto contra os proprietários dos red devils, descontentes com a adesão do clube na Superliga Europeia. O descontentamento estendeu-se depois a Old Trafford, sendo que algumas dezenas invadiram o relvado . Num outdoor perto do Hotel Football, edifício de luxo com vista para o anfiteatro dos red devils, também são pedidas mudanças no clube. "Temos que nos unir agora ... Temos que parar com isso, é absolutamente crítico que o façamos", pode ler-se.[Fotos: Reuters]