Dezenas de adeptos do Manchester United protestaram esta terça-feira, à porta da loja oficial, contra a família Glazer, dona do clube, no mesmo dia em que os red devils apresentaram o novo equipamento principal para a próxima temporada . A manifestação, de resto, bloqueou a entrada do espaço durante algum tempo. (: Reuters)

Adeptos do Manchester United protestam contra donos do clube durante apresentação do novo equipamento