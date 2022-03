O Moreirense visita este domingo o Paços de Ferreira (15h30) em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin, e os adeptos aproveitaram para mostrar o apoio à equipa, deixando tarjas de incentivo aos jogadores no exterior do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Adeptos do Moreirense deixaram tarjas com mensagem à equipa na véspera do jogo com o Paços de Ferreira