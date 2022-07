Adeptos do Rio Ave tiveram direito a surpresa: os melhores momentos da apresentação em Vila do Conde

O Rio Ave apresentou o seu plantel esta noite, em Vila do Conde, com os adeptos a terem conhecido os equipamentos que a equipa de Luís Freire vai utilizar no regresso à 1.ª Liga, mas também com uma surpresa. Leonardo Ruiz foi apresentado como reforço do Rio Ave, gerando grande entusiasmo entre os adeptos presentes. [Fotos: Ricardo Jr]