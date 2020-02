Para evitar o rebentamento ou arremesso de artefactos pirotécnicos no Sporing-Basaksehir, os leões apertaram com a revista à entrada para este encontro da Liga Europa. Na zona da entrada das claques, vários elementos tiveram mesmo de tirar os ténis e, durante o encontro, manifestaram o seu descontentamento mostrando o seu calçado no ar. [Fotos: Pedro Ferreira e Luís Manuel Neves]