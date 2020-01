Ainda antes do apito inicial no V. Setúbal-Sporting, adeptos sadinos foram na direção da tribuna do Bonfim e insurgiram-se contra Frederico Varandas, presumivelmente por não ter acedido ao pedido dos anfitriões para adiar o jogo devido à virose que afeta o plantel. De resto, os adeptos da casa têm ofendido o presidente leonino e assobiado os jogadores visitantes.