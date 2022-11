Adeptos japoneses voltam a dar o exemplo: celebraram e depois ajudaram a limpar o lixo das bancadas

Depois do exemplo que deram no final da partida de aberturar, os adeptos do Japão voltaram a destacar-se pelas melhores razões esta quarta-feira, depois da vitória sobre a Alemanha. Celebraram a preceito, mas depois acabaram por ficar largos minutos no Khalifa International Stadium, a ajudar os voluntários a limpar o lixo das bancadas. (Fotos: Getty Images)