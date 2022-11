Adeptos qataris respondem ao protesto alemão com fotos de... Mesut Özil

O jogo entre Espanha e Alemanha ficou marcado nas bancadas por um protesto peculiar de um grupo de adeptos qataris, em resposta ao gesto dos germânicos no jogo anterior, quando antes da partida taparam a boca com a mão em protesto contra a FIFA. Ora, os qataris fizeram o mesmo nas bancadas do Al Bayt, tendo nas mãos cartazes com o rosto de Mesut Özil.



A alusão a Özil diz essencialmente respeito à acusação do médio ofensivo à DFB (Federação Alemã de Futebol) de racismo e desrespeito, isto depois do jogador ter partilhado uma foto ao lado de Recep Endogan, presidente da Turquia, ter sido atacado por vários quadrantes e não ter recebido qualquer apoio federativo. Essa foi, recorde-se, uma das razões para o atual futebolista do Basaksehir deixar a Mannschaft em 2018.



(fotos: Reuters)