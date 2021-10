Aí está a nova camisola Stromp: Sporting mostra primeiras imagens

O Sporting mostrou esta segunda-feira, pela primeira vez, imagens da tradicional camisola Stromp para a nova temporada. De acordo com os leões, esta nova camisola, criada em parceria com a Nike, irá ser utilizada nos jogos da Taça de Portugal e na Taça da Liga e já pode ser adquirida tanto na loja online como em outros espaços comerciais, como a megastore do Estádio José Alvalade e à Loja Verde da Rua Augusta. A partida de estreia da camisola Stromp 2021/22 será na terça-feira, diante do Famalicão.