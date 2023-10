E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Soaram os alarmes em Barcelona. João Félix, que tem estado em evidência ao serviço da formação blaugrana, deixou o duelo com o Shakhtar Donetsk com muitas queixas físicas. Isto não são, de todo, boas notícias para Xavi, visto que o Barcelona recebe o eterno rival Real Madrid no sábado, num jogo referente à 11.ª jornada da Liga espanhola.