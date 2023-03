Aleix Espargaró viajou esta quarta-feira para o nosso país para estar à partida do Grande Prémio de Portugal, isto uma semana depois de ter sido operado ao antebraço. As marcas, que o próprio partilhou no Instagram, são impressionantes.



"Portimão, cá vamos nós! Motivadíssimo para arranque a minha temporada número 19 no MotoGP e com o mesmo entusiasmo daquele miúdo de 15 anos que se estreou em 2004 nas 125cc! Vamos!", escreveu o espanhol.