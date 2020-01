Allianz Cup: 6º dia da final four recheado de atividades

Depois de conhecidos os finalistas da Allianz Cup a festa do futebol prosseguiu esta quinta-feira em Braga com várias atividades a animarem a Fan Zone instalada no centro da cidade. A Associação Portuguesa Árbitros de Futebol (APAF) e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol(ANTF) mostraram o seu trabalho aos muitos adeptos presentes, que tiveram também a oportunidade de conhecer o 'influencer' Jamie DrakeHD. Nota ainda para o Super Bock Group e a Liga Portugal, que vão doar parte das receitas da final four à Fundação do Futebol – Liga Portugal, posteriormente entregues à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Braga.