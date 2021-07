O Sporting continua a proceder à substituição das cadeiras coloridas do Estádio de Alvalade por outras verdes, um processo que a direção dos leões pretende ver concluído até ao final do 1.º semestre de 2022. A obra ainda vai a meio, mas já é possível ver parte das bancadas 'pintadas' de verde. A bancada central inferior poente, por exemplo, já tem metade das cadeiras colocadas e a nascente já está terminada.

Alvalade está a ficar cada vez mais verde: as obras nas bancadas do estádio do Sporting