Alvalade não deixou cair o Sporting após o 0-5 e Amorim juntou-se à volta olímpica

O Sporting saiu goleado em Alvalade por 5-0 frente ao Manchester City mas sem um único assobio. Já tinha acontecido no 1-5 diante do Ajax, mas ontem, foi outro patamar. Já no período de compensação, os adeptos levantaram-se de cachecóis em riste e garantiram, via cânticos, que "para a semana" lá estariam "outra vez". Rúben Amorim não ficou indiferente ao carinho com que as bancadas apoiaram os seus e juntou-se, ao contrário do que é habitual, a uma volta olímpica onde até esboçou um sorriso, percebendo que, como já desconfiava, tem mais do que crédito pelo que fez na última época e meia. Em mais de 7 minutos sempre em crescendo, do topo Sul deu-se o mote: querem ver o Sporting bicampeão nacional, mesmo que o FC Porto, atual líder da Liga Bwin, esteja 6 pontos à frente. Veja aqui o vídeo