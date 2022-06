Amaral, o 'Coveiro', brinca com as parecenças com Neres: «Se o pai jogou no Benfica, o filho também vai jogar»

Amaral alinhou no meio-campo do Benfica em 1997 e 1998 e ficou conhecido como 'o Coveiro', juntando a qualidade no futebol à capacidade para encarar várias situações com um sorriso. O antigo jogador não se coibiu de comentar a transferência de David Neres para a Luz, um jogador a quem apontam muitas parecenças físicas precisamente com Amaral. O próprio brincou com a situação. "Aiaia uiuiu por você, filho. Se o pai jogou no Benfica, o filho também vai jogar e ser campeão", garantiu Amaral, comentando a publicação de Instagram em que Neres anuncia ser jogador das águias.