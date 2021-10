Amarrada, ameaçada e roubada: ex-namorada de Balotteli não ganhou para o susto

Fanny Neguesha, ex-namorada de Mario Balotelli e atual companheira de Mario Lemina, jogador do Nice, não ganhou para o susto no último domingo. Três homens armados entraram em casa do casal, quando Lemina se encontrava ao serviço da seleção do Gabão, e roubaram joias e bens avaliados em mais de 300 mil euros. Segundo o 'L'Équipe', os larápios amarraram as três mulheres que se encontravam na residência, entre elas Fanny Neguesha. "Obrigado pelas vossas mensagens de apoio, estamos todos a salvo, isso é o mais importante. Obrigado por me terem deixado o meu bem mais precioso, a minha família", escreveu Fanny nas redes sociais.