E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Após empatar em casa com o Arouca (1-1), o Paços de Ferreira continua sem vitórias na Liga Bwin ao cabo de 8 jornadas. No final, os adeptos contestaram a equipa e houve alguns momentos de maior tensão. Fernando Fonseca chegou mesmo a ir até à bancada para ouvir os simpatizantes do clube.