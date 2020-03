Muitos dizem que no futebol (como em outras coisas da vida) "já não é nada com antigamente" e que os craques da atualidade "só pensam no dinheiro" e "mudam de clube como quem muda de camisa". Felizmente há muitos e bons exemplos de jogadores que contrariam essa perspetiva e têm feito autênticas 'juras de amor' aos emblemas que carregam ao peito. [Imagens: Lusa/EPA, Lusa, Reuters, Instagram e Getty Images]