A Juve Leo exibiu um tarja dirigida a Rúben Amorim este sábado em Alvalade, tendo cantando a música do treinador dos leões depois do primeiro golo do clube leonino frente ao V. Guimarães. "Amorim, a culpa não é tua", pode ler-se.