O Estrela da Amadora partilhou esta segunda-feira, nas redes sociais, uma fotografia onde André Geraldes, presidente do clube, surge ao lado de Pinto da Costa. Os amadorenses visitaram ontem o terreno do FC Porto B em jogo da LigaPro, que terminou com um empate (2-2). (Imagens: Facebook/Estrela da Amadora)