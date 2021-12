André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, partilhou uma foto com Jorge Jesus através da conta pessoal de Facebook, evidenciando-se que ambos terão comido à mesma mesma esta noite, no restaurante Solar dos Presuntos. O técnico do Benfica, que orientou o Estrela e também onde foi jogador, recebeu uma camisola atual das mãos de Geraldes.