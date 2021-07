André Silva publicou no Instagram uma fotografia com a namorada, Maria Rodrigues, manequim com a qual mantém uma relação há quase um ano mas que o jogador ainda não tinha assumido publicamente. A imagem, com um coração apenas como legenda, foi prontamente comentada por amigos do casal e nem Pote resitiu: "Olha ele! João Félix, Rafa Silva, fofinho!", escreveu o jogador do Sporting que recebeu logo resposta do extremo do Benfica: "é diferenciado" [Fotos Instagram André Silva e Maria Rodrigues]