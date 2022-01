Ânimos quentes no fim do Vizela-Sporting: elementos das duas equipas picados e 'chuva' de expulsões

Os ânimos aqueceram nos derradeiros minutos e também depois do apito final no Vizela-Sporting (0-2). Numa primeira fase com Nuno Santos e os adeptos da casa ; já depois do apito final na ida das equipas para o túnel de acesso aos balneários. Registaram-se pelo menos quatro expulsões - Vital, Adélio e Ferro nos leões, Pedro Albergaria nos vizelenses. [Fotos: Peter Spark/Movephoto, José Gageiro/Movephoto e Lusa)