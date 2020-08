Anitta de férias com jogadores do Real Madrid e da Atalanta

Anitta está em Itália, onde desfrutou de uns dias de férias na companhia de vários amigos, entre os quais os futebolista do Real Madrid Vinícius Júnior e da Atalanta Rodrigo Guth e um possível romance da cantora com o jovem defesa do clube italiano foi logo especulado. Nas redes sociais, Anitta revelou que estes dias têm sido de muita diversão e bebida à mistura.