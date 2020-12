Cristiano Ronaldo foi a melhor contratação da história da Premier League: confira a lista

Cristiano Ronaldo deixou o Sporting no verão de 2003 e rumou ao Manchester United. A chegada do craque português teve enorme impacto dentro e fora das quatro linhas, CR7 conquistou tudo a nível individual e coletivo e por isso pode dizer-se que há um antes e um depois de Cristiano Ronaldo no Man. United mas também no futebol inglês. Mais de uma década após ter deixado o clube, o facto de ter sido indicado pela Sky Sports como a melhor contratação da história da Premier League demonstra o legado do internacional português nos red devils, superando nomes como os Thierry Henry (Arsenal) ou Eric Cantona, precisamente em Old Trafford. [Imagens: Action Images, Reuters]