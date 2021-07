Antigo campo da Feiteira com mural em homenagem ao futebol português

O local onde se situava o campo da Feiteira, em Benfica, recebeu um mural comemorativo com o objetivo de homenagear a história do futebol português, uma vez que foi o primeiro terreno a ser palco de um jogo da Seleção Nacional. Da autoria dos artistas de Benfica, Edis One e Pariz One, o projeto representa também os fundadores dos três grandes clubes da cidade de Lisboa: Cosme Damião (Benfica), Irmãos Stromp (Sporting) e Artur José Pereira (Belenenses).